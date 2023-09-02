В Самарской области готовятся к пуску дороги Тольятти — Приморский

Запустить движение по обновленной дороге планируется на следующей неделе / Фото: Николай Ренц

В Самарской области завершается реконструкция дороги Тольятти — Приморский. Остались финальные штрихи. Планируется, что опробовать новое дорожное полотно автомобилисты смогут уже на следующей неделе. Об этом в своем телеграм-канале 2 сентября написал глава Автограда Николай Ренц.

— Сегодня делаем дорожную одежду на полосу движения в направлении Автозаводского района и тротуар. Буквально в течение двух дней закончим монтировать там освещение. Все делаем, чтобы 4 сентября можно было запустить движение. В ночь нанесем разметку, и 5 сентября все будет готово, — отметил мэр.

Николай Ренц поблагодарил все компании, которые участвовали в обновлении участка. В частности, коммунальщиков, которые в рекордно короткие сроки выполнили перекладку сетей. Ради этого они работали круглосуточно.

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