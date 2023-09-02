В Тольятти у ТЦ «Парк Хаус» Mercedes влетел в две «Лады» и опрокинулся

Очевидцы сообщили о двух пострадавших в ДТП с перевертышем / Фото: Происшествия Тольятти

Вечером в субботу, 2 сентября 2023 года, на Автозаводском шоссе в Тольятти произошло массовое ДТП. В районе ТЦ «Парк Хаус» Mercedes влетел в «Гранту» и «Весту». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. Момент попал на запись видеорегистратора одного из автомобилистов.

Судя по кадрам, водитель на иномарке куда-то сильно спешил. Он активно перестраивался из одной полосы движения на другую. При очередном перестроении он встретил внезапную преграду — две вазовские легковушки. Насколько известно, одна из них — «Веста» — сломалась. Водитель «Гранты» тащил ее на тросе. На кольце у «Парк Хауса» трос лопнул. Мужчина, находившийся в «Весте», вышел, чтобы устранить поломку.

— Пара сантиметров, и Mercedes впечатал бы его в «Гранту». Видимо, мужчина родился в рубашке. Он чудом выжил, — сообщает паблик «Происшествия Тольятти».

От удара иномарка подлетела в воздух и перевернулась на крышу. По предварительным данным, в аварии пострадали две девушки: пассажирка Mercedes и водитель «Весты».

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