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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 5:49

В Самарской области погиб водитель легковушки из-за массовой аварии на трассе

Самарец погиб из-за аварии на трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»
Алена ПРОВКИНА
Двух пострадавших госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Двух пострадавших госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области стало известно о серьезной аварии на трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Дорожное происшествие зафиксировали ночью в субботу, 2 сентября 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель легкового автомобиля «ВАЗ 21093» двигался в направлении города Чапаевска и нарушил правила расположения транспорта, в результате чего выехал на полосу встречного движения. На дороге автолюбитель столкнулся с «Mitsubishi Lancer», после чего врезался в «Renault Logan».

56-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Водитель и пассажир «Renault Logan» госпитализированы.