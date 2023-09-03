В Самарской области погиб водитель легковушки из-за массовой аварии на трассе

Двух пострадавших госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области стало известно о серьезной аварии на трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Дорожное происшествие зафиксировали ночью в субботу, 2 сентября 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель легкового автомобиля «ВАЗ 21093» двигался в направлении города Чапаевска и нарушил правила расположения транспорта, в результате чего выехал на полосу встречного движения. На дороге автолюбитель столкнулся с «Mitsubishi Lancer», после чего врезался в «Renault Logan».

56-летний водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Водитель и пассажир «Renault Logan» госпитализированы.