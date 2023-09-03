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НовостиОбщество3 сентября 2023 6:58

В Самаре ожидается сильная магнитная буря 3 сентября 2023 года

Метеочувствительных самарцев предупредили о надвигающейся магнитной буре
Алена ПРОВКИНА
Магнитные бури придут в город

Магнитные бури придут в город

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающейся 4-балльной магнитной буре. Она накроет областную столицу в воскресенье, 3 сентября 2023 года.

По информации my-calend, метеочувствительным гражданам следует подготовиться. В этот день горожане могут столкнуться с головной болью и головокружением. Самарцам рекомендуют ограничить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций и больше времени проводить на свежем воздухе.

Напомним, также местных жителей предупредили о похолодании. Однако до следующей пятницы дождей ждать не стоит. После среды начнется зональный перенос воздушных масс.