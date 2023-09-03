В Самаре ожидается сильная магнитная буря 3 сентября 2023 года

Магнитные бури придут в город Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающейся 4-балльной магнитной буре. Она накроет областную столицу в воскресенье, 3 сентября 2023 года.

По информации my-calend, метеочувствительным гражданам следует подготовиться. В этот день горожане могут столкнуться с головной болью и головокружением. Самарцам рекомендуют ограничить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций и больше времени проводить на свежем воздухе.

Напомним, также местных жителей предупредили о похолодании. Однако до следующей пятницы дождей ждать не стоит. После среды начнется зональный перенос воздушных масс.