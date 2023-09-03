В Самарской области местная жительница оплатила покупку билетами банка приколов

Злоумышленницу задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевском районе Самарской области местная жительница решила оплатить покупку билетами банка приколов. Уголовное дело направили в суд.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции обратилась хозяйка торговой точки на рынке. Потерпевшая рассказала, что покупательница оплатила товар денежной купюрой, не являющейся платежным средством и получила сдачу. Также злоумышленница попросила разменять еще одну аналогичную купюру номиналом в 2000 рублей.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, опросили работников и установили личность подозреваемой. Злоумышленницу задержали и доставили в отделение полиции. Женщина признала свою вину. Возбуждено уголовное дело.