В Самаре на трассе опрокинулась легковушка с двумя детьми

Легковушка опрокинулась на трассе. ФОто: ГУ МВД России по региону

В Самаре стало известно о серьезной аварии. На трассе перевернулся автомобиль, в салоне которого находились двое детей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла ранним утром в пятницу, 1 сентября, в 08:45. 35-летний водитель автомобиля «Renault Logan» ехал в районе дома №57 по улице Мира. Автолюбитель не справился с управлением и врезался в бордюр, из-за чего машина перевернулась. С места аварии госпитализировали 6-летнюю девочку-пассажира, ее 4-летней сестре оказана разовая медпомощь.

В отношении водителя возбудили административное дело. Подробности аварии уточняются.