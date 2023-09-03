Самарцам показали таинственные тоннели из красного кирпича

Первая канализация города находится в хорошем состоянии. Фото: : https://dzen.ru/a/Y2zo3cfBND7q0Uaz

В Самаре местным жителям вновь показали фотографии одной из самых красивых канализаций страны. Диггеры проникли в вековые тоннели из красного кирпича.

Самарские любители подземных прогулок из сообщества Samaradigg | Urbex показали фотографии из исторического коллектора Линдлея. Строительство подземных тоннелей, согласно городским легендам, связывают с именем австрийского пивовара Альфреда фон Вакано. По слухам, тоннели связываю два берега Волги.

На самом деле все гораздо проще. Фон Вакано оставил после себя в городе сеть разветвленных подземных тоннелей под городскими улицами. «Пивной король» в начале прошлого века выделил средства на создание проекта первой канализации в Самаре и профинансировал строительство ее первой очереди.

Даже спустя столетие первая канализация города находится в хорошем состоянии и восхищает любителей подземелий.