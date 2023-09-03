В Самарской области водитель легковушки сбил лису и вылетел в кювет

Самарец сбил животное и съехал в кювет. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Самарской области водитель легкового автомобиля попал в серьезную аварию. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель легкового автомобиля «Lada Priora» ехал по дороге «Кинель-Черкассы – Урал». Во время движения автолюбитель не смог справиться с управлением и сбил дикую лису на трассе, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

Пострадавшего госпитализировали. Дикое животное погибло на месте дорожного происшествия.