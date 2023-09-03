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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 10:41

В Самарской области полицейские уничтожили очаг дикорастущих наркотиков

Самарские полицейские обнаружили очаг наркотических растений
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции уничтожили очаг. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники полиции уничтожили очаг. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Шенталинском районе Самарской области сотрудники полиции уничтожили очаги дикорастущих наркотиков. Корни содержали морфин.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции получили информацию о произрастании наркотических растений. Правоохранители провели проверку и изъяли растения. Горожане признались, что не сажали растения и они распространились самосевом, никакого ухода и полива не производилось.

320 корней растений изъяли. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.