Самарский руководитель не выплатил сотруднику 300 тысяч рублей

Сотрудник не получил зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области руководитель долгое время не выплачивал сотруднику заработную плату. Самарцу задолжали порядка 300 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции установили, что директор организации по предоставлению платных образовательных услуг долгое время не выплачивал заработную плату сотруднику, хотя имел финансовые ресурсы. Потерпевшему не выплатили около 300 тысяч рублей. Правоохранители опросили очевидцев и изучили бухгалтерские документы.

На основании собранных материалов, в отношении 50-летнего руководителя организации возбудили уголовное дело.