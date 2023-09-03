В Самаре прошла церемония возложения цветов в память о защитниках Отечества

Церемония возложения цветов прошла на площади славы. Фото: Департамент информационной политики

В Самаре прошла торжественная церемония возложения цветов в память о защитниках Отечества. Мероприятие состоялось в воскресенье, 3 сентября 2023 года.

По информации департамента информационной политики, возложение цветов прошло в День Победы над милитаристской Японией. Мероприятие состоялось на площади Славы в областном центре. Отдать дань памяти и возложить цветы прибыли Виктор Кудряшов, руководителм органов исполнительной власти, администрации города, депутаты, силовые ведомства и неравнодушные самарцы.

Участники церемонии также почтили память павших в сражениях минутой молчании. В часть защитников отечества прогреми оружейные залпы.