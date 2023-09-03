В Самарской области ожидается потепление до +24 градусов

В городе ожидается потепление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили о ближайшем потеплении. В середине сентября повысится температура воздуха.

Согласно ФГБУ «Приволжское УГМС», в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели регион будет находиться во власти поля высокого атмосферного давления. Погода будет сухой и по-летнему теплой. По данным сайт gismeteo, в начале недели и в выходных дни температура воздуха поднимется до +24 градусов.

При этом, в середине следующей недели ожидаются дожди, но уже ближе к выходным вновь ожидается потепление. В воскресенье, 10 сентября 2023 года, ожидается повышение температуры до +23...+24 градусов.