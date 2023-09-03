Самарец под наркотиками угрожал знакомой ружьем

Мужчина прятал ружье в тайнике. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кинельском районе Самарской области местный житель угрожал своей знакомой гладкоствольным ружьем. Полицейские выявили явные признаки наркотического опьянения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местная жительница обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что бывший сожитель ее сестры угрожал ей убийством. Девушка восприняла угрозу серьезной и попросила правоохранителей привлечь мужчину к уголовной ответственности.Правоохранители задержали злоумышленника недалеко от дома заявительницы и выявили явные признаки наркотического опьянения.

Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, на что задержанный ответил отказов. Селянин пояснил, что приехал за своей бывшей возлюбленной, потому что не смог смириться с разрывом. Сельчанин подозревал сестру сожительницы в укрывательстве «беглянки». Полицейские изъяли оружие, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.