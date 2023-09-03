Под Самарой прошла крупнейшая в Поволжье агропромышленная выставка

Выставка прошла 2 и 3 сентября. Фото: пресс-служба Правительства Самарской области.

В Усть-Кинельске Самарской области прошла крупнейшая в Поволжье XXV юбилейная агропромышленная выставка. Мероприятие собрало представителей сельскохозяйственных предприятий из 20 регионов страны, а также Республики Беларусь.

- Эта выставка всегда дает мощнейший импульс развитию агрономии, сельского хозяйства в целом, индустрии инноваций и, конечно же, дополнительному привлечению инвестиций. Нам есть чем гордиться. Я искренне благодарю всех тружеников села за выдающиеся достижения последних лет, – отметил Дмитрий Азаров и напомнил о рекордной урожайности в прошлом году.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур после доработки в прошлом году превысил 3,6 млн тонн – это максимальное значение за последние 40 лет. Дмитрий Азаров также отметил, что в последние годы сельское хозяйство региона развивается очень активно. Это заметил и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время своего недавнего визита.

Выставка в Самарской области уже завоевала высокий авторитет и достойное место в системе информационного обеспечения АПК России, об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федераций по аграрно-продовольственной политике и природопользования Сергей Митин. Качество представленной продукции оценил депутат госдумы РФ Виктор Казаков, особенно его впечатлило техническое оснащение.