В Самаре скончался директор школы №148 Геннадий Чернышов

Прощание состоится 4 сентября 2023 года

В Самаре стало известно о смерти директора школы №148 Геннадия Григорьевича Чернышова. О трагедии сообщили 3 сентября 2023 года.

Геннадий Григорьевич работал в педагогическом коллективе более 14 лет. К сожалению, после продолжительной болезни директор скончался.

- Геннадий Григорьевич обладал большой и светлой душой, всегда пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением со стороны всех, кто работал и общался с ним. Профессионал, образованный и эрудированный руководитель, верный друг, который всегда подставит своё плечо в самую трудную минуту, он оставил светлый след в наших сердцах, - написали коллеги директора.

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Геннадия Григорьевича. Прощание пройдет с 12:00 до 13:00 4 сентября на улице Алма-Атинской, 236, зал №3.