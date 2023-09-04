В Самаре хотят снести ритуальный салон на 41-м километре Красноглинского шоссе

На необходимые услуги готовы выделить 160 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре объявили торги на разработку проекта сноса, сметного расчета и экспертизы сметного расчета самовольной постройки в Красноглинском районе города. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Снести планируется нежилое одноэтажное здание, которые находится на 41-м километре Красноглинского шоссе, 11. Судя по всему, это салон ритуальных услуг. Площадь земельного участка, на котором он расположен, составляет 80,36 кв. м. Подрядчика ищет департамент градостроительства Самары.

На необходимые услуги готовы выделить 160 тысяч рублей. Объявление было размещено 31 августа, окончание подачи заявок запланировано на 11 сентября, а победителя выберут после 13 сентября. Подрядчик должен будет выполнять условия контракта с 1 мая 2023 года до 30 апреля 2026-го.

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