В Самарском регионе полицейские провели профилактические беседы с пенсионерами

Пенсионерам напомнили о различных видах мошенничества и их схемах. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в рамках акции «Школа безопасности для пенсионеров» сотрудники МВД отдела «Похвистневский» и общественники проводят профилактические беседы с пожилыми людьми. В этот раз они посетили реабилитационный центр, где следователь Инесса Цекало рассказала отдыхающим, как обезопасить себя от действий мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерам напомнили о различных видах мошенничества и их схемах. Также пожилых людей призвали быть бдительными – не верить угрозам и запугиваниям незнакомцев по телефону. Мошенники часто играют на эмоциях и доверчивости людей. Злоумышленники, как правило, занимают телефонную линию и на сотовом, и на стационарном телефоне, не давая возможности связаться с родственниками или с полицией.

По рекомендации Цекало, при разговоре с незнакомыми абонентами необходимо избегать однозначных ответов «да» или «нет». Всю информацию, которую злоумышленники получают от самих же граждан, они используют для кражи данных и денежных средств. В завершении встречи пенсионеры получили тематические памятки с описанием схем мошенников от представителя Общественного совета при МВД Татьяны Лупцовой.

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