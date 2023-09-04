Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с тремя машинами в Самарской области

Двух пострадавших госпитализировали в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 2 сентября, в 22:45 в Самарской области житель Чапаевска погиб в результате столкновения трех транспортных средств. 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» врезался в Mitsubishi Lancer и Renault Logan.

— Мужчина ехал со стороны Самары в направлении Чапаевска по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». На 85 км он нарушил правила расположения машины на проезжей части и выехал на встречную полосу, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

После этого отечественная легковушка прилетела в Mitsubishi Lancer, за рулем которой находился 23-летний парень, и в Renault Logan. Водитель второй иномарки, 35-летний житель Безенчука, ехал во встречном направлении прямо.

В ДТП погиб 56-летний житель Чапаевска, находившейся за рулем «ВАЗ-21093». Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. По данным полицейских, он шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД за год.

А двух пострадавших госпитализировали в больницу - 35-летнего водителя и 40-летнюю пассажирку автомобиля Renault Logan.

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