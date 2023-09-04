В Самарской области логопед купила обучение у мошенников и лишилась денег

По второй линии женщине позвонил лже-сотрудник финансовой организации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 35-летняя жительница Новокуйбышевска, которая работает воспитателем-логопедом, хотела купить обучение, но наткнулась на мошенников и лишилась 800 тысяч рублей.

— В День знаний женщина в поисках развивающих игр наткнулась на новый сайт, где заполнила анкету для покупки курса. Вечером ей позвонил менеджер, который убедил ее в необходимости полной оплаты, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате логопед перевела по реквизитам компании 19 500 рублей. Менеджер подтвердил получение денег и предложил пройти дополнительное обучение. В это время по второй линии женщине позвонил лже-сотрудник финансовой организации и сообщил, что она перевела средства за доступ к курсу мошенникам, которые еще и оформляют денежную суду.

Тогда незнакомец предложил ей продиктовать для сверки информации в банке номер карты и код на ее обороте и назвать четырехзначное число из смс, чтобы анкета автоматически аннулировалась. Жительница Новокуйбышевска поверила, сделала все по инструкции, а позже обнаружила списание 800 тысяч рублей и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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