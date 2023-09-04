Сызранец сдал в комиссионку украденный телевизор и музыкальную колонку

Злоумышленник разбил окно дома и проник внутрь. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани в местный отдел МВД обратился 45-летний местный житель с заявлением о краже имущества. Оказалось, что за время его отсутствия кто-то разбил окно дома, проник внутрь и украл плазменный телевизор и музыкальную колонку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В Сызрани сотрудники полиции задержали 39-летнего злоумышленника, похитившего чужое имущество. Оказалось, что украденные вещи он сдал в комиссионку. Сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли залоговые квитанции на часть пропавшего имущества. Так они смогли выйти на след похитителя. По данным полицейских, сызранец ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Похититель вину признал. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается. Телевизор и колонка вернули законному владельцу.

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