В Самаре завершился турнир среди родительских школьных команд «Высший Класс!»

За звание победителя поборолись по трем направлениям: футбол, баскетбол и чир спорт. Фото: администрация Самары

В воскресенье, 3 сентября 2023 года, прошел суперфинал областного турнира среди родительских школьных команд «Высший Класс!». За звание победителя и Кубок Губернатора поборолись 32 команды по трем направлениям: футбол, баскетбол и чир спорт.

В 2020 году эти соревнования стартовали как межрайонные, а теперь самая большая площадь Европы встречает уже областной фестиваль. В 2023 году по поручению губернатора турнир получил региональный статус. Теперь в нем 47 групп и 8 зональных финалов. На открытии турнира присутствовала также и мэр города Елена Лапушкина. Глава города поблагодарила за реализацию такого уникального проекта депутатов Самарской губернской думы Романа Балтера и Светлану Ильину. Также она отметила родителей, которые вместе со своими детьми активно включились в соревнования.

Соревнования «Высший Класс!» впервые в 2020 году прошли между двумя районами: Ленинским и Самарским. В 2021 году турнир уже получил статус общегородского. В этом году в соревнованиях поучаствовали 629 школ, 881 команда и более 10 000 родителей.

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