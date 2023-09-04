В Самарской области трое мужчин подожгли барак, чтобы отомстить знакомому

Результаты экспертизы показали, что на подошве обуви мужчин есть следы нефтепродуктов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле 2022 года в Сергиевском районе Самарской области трое местных жителей подожгли многоквартирный дом. Поджигателя и его сообщников суд приговорил к лишению свободы.

— После ликвидации возгорания многоквартирного барака в поселке Нива были опрошены жители и очевидцы. Один мужчина был в сарае и видел, как несколько человек подошли к дому, облили угол пристроя какой-то жидкостью и подожгли, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские задержали жителей села Черновка и доставили в отдел полиции. Результаты экспертизы показали, что на подошве их обуви есть следы нефтепродуктов. Строению в ходе возгорания был нанесен ущерб в размере более 33 тысяч рублей.

Ранее судимый за преступления имущественного характера поджигатель признался, что так хотел отомстить своему знакомому за то, что он несколько раз обращался в полицию из-за их неприязненных отношений. Однако мужчина перепутал квартиры и поджег не ту часть барака.

Суд приговорил 27-летнего мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 34-летнего мужчину – к двум годам лишения свободы условно, 28-летнего мужчину – к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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