В Самаре открыли движение троллейбусов № 6 и 16 по ул. Алексея Толстого

Троллейбусы вновь вернулись на ул. Алексея Толстого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 4 сентября 2023 года, в центре Самары открыли движение троллейбусов № 6 и 16. Теперь они вновь курсируют по улице Алексея Толстого. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Ведомство сообщило, что с понедельника по улице Алексея Толстого в оба направления открыто движение троллейбусов № 6 и 16. В выходные их маршрут был временно скорректирован из-за работ сотрудников компании «РКС-Самара».

Напомним, что движение временно осуществлялось в обход улицы Алексея Толстого. «Рогатые» временно ходили по маршруту: Губернский рынок — площадь Революции — Губернский рынок.

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