В Самаре озвучили приговор жителю, укравшему деньги с банковской карты соседки

Мужчине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии особого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершилось расследование уголовного дела местного жителя, укравшего 7,5 тысяч у соседки по подъезду. Суд Красноглинского района назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии особого режима. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть полиции обратилась 36-летняя самарчанка с заявлением о пропаже денег с банковского счета. Она пояснила, что распивала спиртные напитки в компании соседей по дому. Во время застолья женщина часто оставляла свой мобильный телефон без присмотра на долгое время. Пропажу 7500 рублей со счета потерпевшая обнаружила только через несколько дней. Оказалось, что деньги украл неоднократно судимый безработный сосед. В моменты отсутствия женщины он переводил деньги на свою банковскую карту.

Местному жителю было предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ «Кража». Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор уже вступил в законную силу.