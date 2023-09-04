В Самаре модернизируют стадион «Энергия» на Красной Глинке

Работы по ремонту спортобъекта стартуют уже этой осенью / Фото: www.fc-polet.ru

Стадион «Энергия», расположенный в поселке Красная Глинка в Самаре, сменил владельца. Спортобъект недавно выкупила группа компаний Akron Holding. Фирма планирует реконструировать площадку.

Так, стадион «Энергия» ждет масштабная переделка. В планах — капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса, строительство манежа и обустройство нового искусственного газона. Новый владелец намерен потратить на обновление спортобъекта более 200 млн рублей.

Ремонтные работы должны начаться на этой неделе. По словам главы ГК Akron Holding Павла Морозова, сначала планируется привести в порядок забор, потом обустроить территорию и парковки. Стадион будет закрыт до конца ноября — в этом году фирма намерена перестелить поле 105х68 м и запроектировать манеж. На 2024-2025 годы предусмотрено строительство манежа и капремонт здания ФОКа. В порядок приведут раздевалки для футболистов, фитнес-зал, волейбольный и гимнастический залы.

Планируется, что на обновленном спортобъекте смогут заниматься сотрудники «Электрощита» и дети Красной Глинки. Кроме того, как пишет OBOZ.INFO, в дальнейшем там могут сделать филиал футбольной школы «Акрона» из Новосемейкино или «Акрон-Академии Коноплева».

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