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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 6:32

В Самаре на о. Зелененький горели заброшенное здание и сухая трава

Пожар произошел на о. Зелененький в Самаре вечером 3 сентября, очевидцы сняли ЧП на видео
Анастасия ФИЛАТОВА
Пожарные боролись с огнем больше двух часов / Фото: ЧП Самара

Пожарные боролись с огнем больше двух часов / Фото: ЧП Самара

Вечером в воскресенье, 3 сентября 2023 года, на острове Зелененький в Красноглинском районе Самары произошел пожар. Очевидцы сняли происшествие на видео. Кадры опубликовали в соцсетях. В ГУ МЧС по Самарской области рассказали, что случилось.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 20:07. На острове Зелененький горели неэксплуатируемое строение на площади 20 кв. м и сухая трава на площади 100 кв. м, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выезжали 24 человека, три автоцистерны, пожарный катер «Смелый» и два плавсредства от ПСС Самарской области. Пожар удалось потушить в 22:50. Информации о пострадавших нет. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока неизвестно. Сейчас специалисты устанавливают причину ЧП.

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