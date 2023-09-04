Жителей Сызрани возмутил танцующий унитаз на Дне города

Жителей Сызрани удивил танцующий унитаз на городской площади. / Фото: соцсети

Жители Сызрани смогли насладиться ярким и веселым Днем города. Однако на мероприятии всех удивил танцующий унитаз на площади возле городской администрации. На это обратили внимание местные жители в социальных сетях.

Рекламная акция, организованная фирмой, особенно заинтересовала жителей и гостей города. На площади были установлен шатер, где проходил розыгрыш унитазов, а среди прочих был и танцующий унитаз. Такое представление вызвало разноречивые мнения в обществе. Некоторые были удивлены, что городские чиновники дали разрешение на подобное мероприятие в День города. Другие жители отмечали, что в палатке «унитазов» всё было бесплатно для всех желающих.

Чуть дольше пришлось ждать и самого любимого момента праздника. Салют задержали на полчаса. Однако это не сильно повлияло на общую атмосферу и праздничное настроение.

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