В Самаре частично открыли движение трамваев по ул. Красноармейской

Трамваи вновь изменили схему движения в центре Самары с 4 сентября Фото: скриншот видео

В понедельник, 4 сентября 2023 года, в центре Самары изменили маршрут следования трамваев. Составы пустили через перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской. Блогер Евгений Щекин снял на видео запуск трамваев по новой схеме.

Так, теперь составы ходят по улице Красноармейской, а затем поворачивают налево на улицу Фрунзе. В обратном направлении — по улице Фрунзе с правым поворотом на улицу Красноармейскую. Левый поворот с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую будет временно недоступен. Это связано с началом нового этапа работ по строительству станции метро «Театральная».

Изменения затронули ряд маршрутов. По новой схеме теперь будут ходить трамваи №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20к и 22.

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