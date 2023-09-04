Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 6:54

Понтоны на воде сделали на Монастырской набережной в Самарской области

Жителям региона показали, как выглядят понтоны на воде на Монастырской набережной Сызрани [видео]
Ирина СИНЕГУБОВА
В этом году подрядная организация реализует вторую очередь проекта. Фото: скриншот видео

В этом году подрядная организация реализует вторую очередь проекта. Фото: скриншот видео

На Монастырской набережной Сызрани появились понтоны на воде в рамках второго этапа благоустройства. Видео от подрядчика опубликовало министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

В этом году подрядная организация реализует вторую очередь проекта. Она предусматривает три плавучих понтона с покрытием из террасной доски, амфитеатр на понтоне, плавающий фонтан из 12 модулей, а также лестницы-сходы к понтонам и газон.

Как сообщалось ранее, все работы планируется закончить к празднованию дня города – 8 сентября 2023 года. Напомним, проект благоустройства Монастырской набережной вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Почти двухкилометровая пешеходная зона соединит два микрорайона, в которых проживают более 20 тысяч человек. Первый этап благоустройства стартовал в апреле 2022 года и завершился в ноябре.