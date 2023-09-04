В Тольятти тело мужчины год пролежало в морге, пока его искали родственники

Родственникам забыли рассказать о смерти близкого человека Фото: Елена КОНОВА

Стало известно о вопиющем случае в морге Тольятти. Там почти год пролежало тело умершего мужчины, пока его пытались найти родственники. Информация об этом появилась в телеграм-канале «База».

По предварительным данным, мужчина перестал выходить на связь с родственниками в конце лета 2022 года. Поначалу близкие не придали этому значения — тот уже не раз так поступал. Однако потом дочь мужчины, которая живет в Москве, заметила, что в квартире отца стали копиться долги за коммуналку. И это при том, что мужчина всегда исправно платил по счетам. Пропавшего объявили в розыск.

Поиски завершились недавно. Как выяснилось, мужчина умер в августе 2022 года. В морг Тольятти он поступил 1 сентября. Насколько известно, личность погибшего установили сразу, но почему-то не уведомили об этом родственников. В итоге тело покойного около года пролежало в морге.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в министерство здравоохранения Самарской области.

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