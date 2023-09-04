В Самаре спортзал школы № 34 оснастили ковром для занятий самбо

учащиеся школы № 34 будут заниматься самбо в рамках третьего урока физкультуры / Фото: Единая Россия

Ученики школы № 34 в поселке Зубчаниновка в Самаре теперь смогут заниматься самбо. Спортивный зал в учебном заведении оснастили современным борцовским ковром. Это удалось сделать благодаря поддержке региональных властей, городской администрации и победе областной федерации самбо в грантовом конкурсе.

- Самбо - это наш национальный вид спорта. Президент занимался самбо, и многие великие люди занимаются этим видом единоборства. Даже если вы не станете олимпийскими чемпионами, то спорт поможет вам идти потом уверенно по непростой взрослой жизни, - обратился к будущим самбистам координатор проекта «Zа самбо», руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.

Планируется, что учащиеся школы № 34 будут заниматься самбо в рамках третьего урока физкультуры. Также в образовательном заведении введут спортивную секцию. Ожидается, что специальное оснащение зала позволит привлечь к регулярным занятиям самбо более 100 юных жителей поселка Зубчаниновка.

Напомним, участниками проекта «Самбо в школу» стали уже 33 учебных учреждения Самары. Активисты партпроекта уверены, что преподавание этого единоборства станет важной частью воспитания патриотизма среди подрастающего поколения.

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