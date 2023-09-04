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НовостиОбщество4 сентября 2023 7:31

Эвакуатор пытается вытащить из канавы провалившийся каршеринг в Самаре

В Самаре достают из канавы автомобиль каршеринга, на котором ехал 21-летний водитель [видео]
Ирина СИНЕГУБОВА
Все причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции. Фото: скриншот видео

Все причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции. Фото: скриншот видео

Поздней ночью в понедельник, 4 сентября, в Самаре произошло ДТП с каршерингом на улице Куйбышева, 90. Возле здания Дворца труда 21-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» влетел в канаву. Сейчас машину пытается достать эвакуатор.

— Каршеринг пытаются вытащить из канавы, но пока плохо получается, — рассказали очевидцы.

Напомним, сегодня примерно в 02:10 водитель на каршеринговом автомобиле ехал по ул. Куйбышева со стороны Ленинградской в направлении Некрасовской. В ходе движения он допустил ДТП.

— При совершении обгона он наехал на препятствие и пешеходное ограждение. В результате ДТП никто не пострадал, — сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Все причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции.