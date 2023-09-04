Соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки заключили Сбер и МГИМО

Соглашение подписали глава банка Герман Греф и ректор вуза Анатолий Торкунов / Фото: vk.com/mgimo

МГИМО и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и профориентации. Свои подписи на документе поставили ректор вуза Анатолий Торкунов и президент — председатель правления банка Герман Греф.

Стороны договорились о продвижении новых компетенций и профессий, расширении возможностей практической деятельности для студентов и выпускников. Среди других направлений сотрудничества — реализация акселерационных программ по развитию молодежного технологического предпринимательства, консультационная поддержка образовательных программ вуза в сфере информационных технологий, экономики и финансов.

Кроме того, предполагается развитие цифровой и материально-технической инфраструктуры МГИМО, создание и развитие новых образовательных технологий и инновационных цифровых моделей образования. В планах — организация мероприятий, направленных на поддержку научно-педагогических работников и студентов.

— МГИМО — наш давний партнер. Наши сотрудники читают в университете курсы по цифровым финансам, цифровому туризму и исламскому банкингу, готовят кейсы для слушателей МВА и магистратуры по ИИ. В прошлом году совместную программу переподготовки окончили порядка 700 студентов вуза, а в новом учебном году на Цифровой кафедре, которая реализуется с нашей «Школой 21», будут обучаться более 1000 студентов университета. Планируется создание совместного бакалавриата в сфере бизнес-информатики и финансовых технологий. Соглашение о сотрудничестве укрепит наше партнерство в области образования, науки и профориентации, а также позволит расширить взаимодействие с международным академическим и деловым сообществом на благо нашей страны, — прокомментировал Герман Греф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал