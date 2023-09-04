Три дороги перекроют из-за первенства по велоспорту в Самаре 7 сентября

Проезд для транспорта будет закрыт на несколько часов Фото: администрация Самары

В четверг, 7 сентября 2023 года, в Самаре в районе стадиона «Солидарность Арена» состоится первенство по велоспорту. Из-за этого три дороги вблизи спортобъекта закроют для движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, проезд ограничат с 15:00 до 18:30 7 сентября 2023 года по следующим участкам: по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота к улице Малый Сорокин хутор; по Проезду № 2 и по улице Дальней от улицы Арена 2018 на отрезке в 500 метров. Кроме того, с 6:00 до 18:30 на этих же участках запретят остановку и стоянку транспорта.

Ограничения затронут и работу общественного транспорта. В день проведения первенства по велоспорту временно отменят автобус № 83 «Ул. Ташкентская — ЖК «Лесная поляна».

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