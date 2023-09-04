Самарский Минздрав пожаловался на количество необоснованных жалоб

В Минздраве назвали основные претензии пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары часто выражают недовольство работой медучреждений города. Однако представители регионального Минздрава сообщили, что большинство жалоб являются необоснованными. Несмотря на это, в ведомстве выделили основные претензии пациентов.

Так, многие горожане недовольны общением врачей. Они обвиняют последних в несоблюдении профессиональной этики. Также самарцев огорчает нехватка информационных ресурсов, возможности записи к специалистам и вопросы организации приема. Одна из наиболее волнующих пациентов проблем – сложность с дозвоном в медучреждения. Чаще всего жалобы поступают на женские консультации. Однако министерство проводит постоянные мониторинги качества услуг. Также составляется рейтинг поликлиник по доброжелательности отношения персонала.

На основе отзывов пациентов в лидеры среди женских консультаций выбились, как пишет 63.ру. гинекологические кабинеты на проспекте Карла Маркса, 6; Больничной, 20а, проспекте Карла Маркса, 228/1 и Тополей, 12. А вот среди аутсайдеров оказались медучреждения, расположенные в поселке Мехзавод (3-й квартал, 9); Советской Армии, 56, к. 2 и Ташкентской, 192.

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