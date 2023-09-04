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НовостиОбщество4 сентября 2023 8:17

Самарская область помогла отремонтировать школу № 1 в Снежном

В учебном заведении обновили коммуникации, кровлю, окна, двери и помещения
Илона МАЙСКАЯ
Ремонт в снежнянской школе провели по заказу Самарской области / Фото: Единая Россия

Ремонт в снежнянской школе провели по заказу Самарской области / Фото: Единая Россия

Самарская область помогла подготовить школу № 1 в городе Снежное в ДНР к 1 сентября. В этом году там по заказу региона выполнили капитальный ремонт.

Так, рабочие обновили в учебном заведении системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения, системы вентиляции пищевого блока. Также специалисты полностью отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, частично привели в порядок помещения, лестницы и их ограждения.

Кроме того, в августе 2023 года из Самары в ДНР отправили рюкзаки с канцтоварами и письменными принадлежностями. Все необходимое для школьников Снежного передали активисты «Единой России» в рамках акции «Собери ребенка в школу».

Отметим, всего в этом году «Единая Россия» помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей по всей стране. В новые регионы партия передала свыше 30 тысяч рюкзаков для первоклассников и наборов для школьников из нуждающихся и многодетных семей. В рамках акции «Помощь школам» поддержку получили почти три тысячи учебных заведений.

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