Самарские врачи рассказали, кому и когда надо вакцинироваться от гриппа

Прививаться стоит независимо от того, переболели ли гриппом в прошлый эпидсезон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед началом прививочной компании жителям Самарской области рассказали, надо ли вакцинироваться от гриппа, если переболели им, а также требуется ли предварительная подготовка организма, если вакцинацию против гриппа делать впервые. Об этом сообщили в минздраве региона.

Состав вакцины обновляется из года в год, и прививаться стоит независимо от того, переболели ли гриппом в прошлый эпидсезон. В медучреждениях региона используются вакцины, содержащие все актуальные штаммы вируса.

— Вирусы содержат комплекс различных антигенов, которые при попадании в организм распознаются иммунной системой и вызывают реакции, направленные на его устранение. Вирус гриппа отличается чрезвычайной изменчивостью антигенной структуры, — рассказала специалист по инфекционным болезням Елена Стребкова.

А вот специальной подготовки к вакцинации против гриппа не требуется. Только в течение двух недель перед вакцинацией, не должно было простудных заболеваний. Противопоказаниями являются острое заболевание или обострение хронического заболевания в день вакцинации, аллергия на белок куриных яиц, тяжелые аллергические реакции на предшествовавшую прививку данным препаратом.

Напомним, первая партия вакцины от гриппа уже поступила в Самарскую область.

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