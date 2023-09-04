Россияне накануне Дня знаний потратили на покупку цветов и букетов 75 млн рублей

Средний чек на цветы в 2023 году увеличился на 18% и достиг 1 522 рублей Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В России накануне Дня знаний заметно возрос спрос на цветы. К примеру, в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит группу ВТБ), жители страны приобрели 700 тысяч цветов и готовых букетов. Это на 37% больше, чем годом ранее.

В течение двух последних дней августа россияне потратили на покупку букетов и цветочных композиций более 75 млн рублей. Средний чек увеличился на 18% и достиг 1 522 рублей. А вот средняя цена срезанного цветка, наоборот, стала ниже на 15%. Это говорит о выборе покупателей в пользу более крупных букетов, чем годом ранее.

- 1 сентября традиционно не обходится без цветов. Даже если родители школьников оптимизируют затраты и покупают букеты и композиции от всего класса, спрос на срезанные цветы перед Днем знаний все равно стабильно высокий. Чаще всего в школьных букетах используются цветы небольшого размера, которые ребенку удобно держать во время линейки. Наиболее популярны недорогие виды сезонных цветов – хризантемы, астры, георгины, гладиолусы, подсолнухи, - прокомментировала руководитель направления аналитических исследований Продажи.рф Татьяна Гребенкина.

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