В полиции рассказали о причине ДТП с каршерингом на ул. Куйбышева в Самаре

При совершении обгона молодой водитель наехал на препятствие. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 4 сентября, в Самаре возле здания Дворца труда на улице Куйбышева, 90 автомобиль каршеринга влетел в ремонтную яму. В ГУ МВД по Самарской области назвали причину ДТП.

— Примерно в 02:10 21-летний водитель на автомобиле «Фольксваген Поло» ехал по ул. Куйбышева со стороны Ленинградской в направлении Некрасовской. При совершении обгона он наехал на препятствие. А в результате этого врезался в пешеходное ограждение, — рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Позже застрявший «Фольксваген Поло» пытался достать эвакуатор. Напомним, в соцсетях появилась информация, что, со слов водителя, у транспортного средства отказали тормоза. Однако это не подтверждается.

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