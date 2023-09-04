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НовостиОбщество4 сентября 2023 9:10

Самарская область заняла 50 место в рейтинге регионов по доле расходов на ЖКУ

Среднестатистическая семья здесь тратит на коммуналку и топливо чуть более 4,5 тысячи рублей в месяц
Анастасия ФИЛАТОВА
За год в Самарской области доля затрат на услуги ЖКХ в потребительских расходах снизилась на 0,2 п.п.

За год в Самарской области доля затрат на услуги ЖКХ в потребительских расходах снизилась на 0,2 п.п.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Составлен рейтинг регионов РФ по доле расходов на жилищно-коммунальные услуги и топливо по итогам 2022 года. Самарская область в нем заняла 50-ю строчку, пишет РИА «Новости».

Так, доля потребительских расходов среднестатистической семьи в Самарской области, потраченная на оплату коммуналки и топлива, в 2022 году составила 10,4%. За год произошло снижение на 0,2 процентных пункта. Среднемесячные расходы самарской семьи на ЖКУ и топливо составили 4 537 рублей.

Отметим, что больше всего на коммуналку и топливо тратят жители Москвы — почти 10 тысяч рублей в месяц, жители Магаданской области, Камчатского края, ЯНАО, Чукотки и Якутии — по 8 тысяч. Наименьшие расходы у жителей Калмыкии, Брянской и Курской областей, Чувашии — менее 3,2 тысячи рублей в месяц.

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