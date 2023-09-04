В Самарской области у предпринимателя изъяли 51 т незаконно принимаемого лома

Мужчину привлекли к административной ответственности. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Тольятти мужчина принимал и хранил лом без соответствующей лицензии. Судебные приставы оштрафовали его, изъяли более 51 тонны металла и передали в Росимущество.

— В ходе проверки полицейские обнаружили, что индивидуальный предприниматель занимается сбором и хранением лома черных металлов. А вот специального разрешения для этого у него не было, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Незаконные действия пресекли, а мужчину привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа с конфискацией лома черного металла.

Судебные приставы Комсомольского района Тольятти выехали по адресу и составили акт изъятия металлолома. Всего сотрудники конфисковали 51 тонну 310 килограмм лома черного металла. Его передали представителям Росимущества для дальнейшего распоряжения.

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