Дума Самары утвердила изменения в городской бюджет

Дополнительные средства направят на ремонт дорог, расселение аварийного жилья и меры соцподдержки / Фото: дума Самары

В Самаре прошло 48-е заседание городской думы. На нем рассмотрели поправки в бюджет областной столицы на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Были учтены безвозмездные поступления.

— Утверждены изменения в городской бюджет: учтены безвозмездные поступления средств вышестоящих бюджетов. В 2023 году — 147 млн рублей, в 2024 году — 239 млн рублей. Основные направления, по которым были учтены средства: переселение из аварийного жилья и ремонт улично-дорожной сети, — сообщили в пресс-службе думы Самары.

Также произошло перераспределение средств бюджета в 2023 году — на 561 млн рублей, в 2024-м — на 240 млн и в 2025-м — на 3 млн. Были предусмотрены расходы на витаминизацию питания школьников-льготников, предоставление мер соцподдержки отдельным категориям граждан, ремонт дома Челышева на улице Красноармейской, 60, который пострадал из-за пожара.

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