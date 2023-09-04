В Самаре состоится благотворительный показ фильма о журналисте Валерии Иванове

Картина расскажет о героях нашего времени: журналисте Валерии Иванове и майоре милиции Дмитрии Огородникове / Фото: gorodzovet.ru

В Самарской области в сентябре 2023 года покажут художественный фильм «Время перемен / притча». Он повествует о журналисте газеты «Все и Всё» и создателе газеты «Тольяттинское обозрение» Валерии Иванове и майоре милиции Дмитрии Огородникове.

— Это история об идеалистах, мечтавших изменить мир к лучшему, несмотря ни на что, даже на угрозу жизни. Это добрая история о трех героях нашего времени в духе советских фильмов. Это настоящая гражданская драма, притча о большой стране, прошедшей безвременье и сохранившей свой суверенитет духа, — поделились создатели картины.

Показ фильма решили сделать благотворительным. Все средства передадут в Преображенский кафедральный собор Тольятти. Зрители увидят не только картину, но и смогут принять участие в творческой встрече со съемочной группой и актерами. Также в рамках программы запланировано выступление музыкантов.

Показ в Тольятти пройдет 16 сентября в ТЦ «Парк Хаус», в Самаре — 17 сентября в ТЦ «Эль Рио».

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