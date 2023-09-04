На дорогах Самарской области поймали 55 пьяных водителей за три дня

Водители мототранспортных средств 26 раз нарушили ПДД. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На дорогах Самарской области с 1 по 3 сентября прошли целенаправленные рейды. В ходе них за три дня полицейские 55 пьяных водителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Без водительских удостоверений за рулем ездили трое жителей региона. Водители мототранспортных средств 26 раз нарушили ПДД, а автомобилисты 51 раз пренебрегли правилами перевозки детей.

Также зафиксировано 72 случая, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили правила 91 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 307 водителей.

В отношении жителей, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составляют административные материалы. Повторным нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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