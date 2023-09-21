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НовостиАвто21 сентября 2023 4:08

По каким причинам чаще всего происходили ДТП в России в 2022 году

Не допускать этого под силу каждому водителю [видео]
На дороге за одну секунду может произойти очень многое. Фото: https://ru.freepik.com/author/nikitabuida

На дороге за одну секунду может произойти очень многое. Фото: https://ru.freepik.com/author/nikitabuida

По статистике «Научного центра БДД МВД России» за 2022 год, три самые частые причины аварий – несоответствие скорости движения дорожным условиям (то есть превышение скорости), несоблюдение дистанции между движущимися авто, как впереди и сзади, так и сбоку, и выезд на полосу встречного движения, чаще всего при обгоне.

Очень часто эти три обстоятельства совпадают, и тогда вероятность столкновения повышается в разы. А между тем каждая 10 авария с обгоном уносит жизнь ребенка. Некоторые участки дороги, узкие, с поворотами, подъемами и плохим обзором, где обгон может быть смертельно опасен, обозначаются специальными знаками. Там, где таких знаков нет, риски обгона по «встречке» водитель берет на себя, принимая решение поспешить или не испытывать судьбу.

Ни одно даже самое срочное дело не стоит риска потерять жизнь – свою или ребенка.