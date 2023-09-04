В Самаре ищут разработчика проектов для организации движения на 16 улицах

Проект должен обеспечить безопасность и автомобилистов, и пешеходов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ищут разработчика проектов, который сможет организовать движение на одних из самых сложных участков города. После реализации планов должны быть созданы оптимальные условий движения транспортных средств и пешеходов. Об этом сообщили представители МКУ «Центр организации дорожного движения».

Работы собираются провести на участках улицы Сергея Лазо, улицы Днепропетровская, улицы Евгения Золотухина, улицы Куйбышева, улицы Степана Разина и др. Там планируется организовать скоростной режим движения автомобилей, общественного транспорта и грузовиков. В рамках проектов должны быть обустроены остановки и решены вопросы с движением транзитных транспортных средств. На данных участках возможно появление одностороннего и реверсивного движения.

Работы нужно выполнить до 30 ноября 2023 года. Сами торги пройдут 13 сентября 2023 года. Проекты должны обеспечить безопасность и автомобилистов, и пешеходов.

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