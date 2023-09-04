В заповеднике Самарской области пройдет мастер-класс для юных любителей живописи

В заповеднике проведут мастер-классы. Фото: Жигулевский заповедник

В Жигулевском заповеднике Самарской области проведут мастер-классы для юных любителей живописи. Мероприятия пройдут 9 и 10 сентября 2023 года.

По информации представителей Жигулевского заповедника, жители смогут принять участие в мастер-классах, проводимых в рамках Всероссийского пленэра им. И.Е. Репина. 9 сентября мастер-класс будет посвящен этюдам и зарисовкам заповедной природы, место проведения: «Стрельная гора». Место сбора: в 10:00 у КПП.

10 сентября проведут мастер-класс «Красота малой Родины», место проведение: с. Солнечная Поляна, жителям нужно собраться в 10:00 у визит-центра Жигулевского заповедника на улице Нефтяников. Чтобы принять участие, желающим необходимо подать заявку по номеру 89397088396. Количество мест ограничено.