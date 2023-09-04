В России активно развивается детский банкинг

Детские карты отличаются от взрослых ярким и оригинальным дизайном / Фото: www.sberbank.com

В России активно растет число обладателей детских банковских карт. К примеру, только в Сбере такими картами пользуются уже 3 млн человек. Их главное отличие от взрослых — оригинальный дизайн. Детские карты украшены изображениями монстриков, единорога, Чебурашки, кота.

Детские карты могут получить ребята в возрасте 6−13 лет. Эти карты выпускают на пластике, с их помощью можно делать покупки в обычных и онлайн-магазинах и получать при этом бонусы. А управлять финансами и прокачать свои знания в этой сфере ребенок может в специальном детском приложении банка. Чтобы наблюдать за тратами ребенка, родителям доступен сервис «Совместные уведомления». Уведомления будут приходить на номер телефона родителя после каждой проведенной операции.

— Мы предлагаем своим юным клиентам удобные и современные сервисы и продукты, а еще образовательные сервисы. Самым маленьким понравятся наши игровые видеоролики и подкасты, а подросткам подойдут лекции, семинары и вебинары. Из них дети узнают, как обращаться с деньгами, как вести расходы, накопить на мечту, открыть свое дело, как не попасться на удочку мошенникам в интернете и многое другое, — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» банка Николай Васев.

Он отметил, что за безопасность детских финансов в банке отвечает система фрод-мониторинга на базе ИИ. Она отслеживает операции по детским картам и при выявлении подозрительной активности блокирует эти действия.

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