Самарцы пожаловались на разбитую лестницу на улице Советской Армии

Жители поделились кадрами в соцсетях. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами разрушенной лестницы на улице Советской Армии. Горожане опубликовали фотографии в социальных сетях.

- Так и покалечиться можно, - волнуются пользователи в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, лестница совсем утратила свой прежний вид, от ступеней остались одни руины, только в некоторых местах жители могут спокойно наступить, без угрозы повреждения. Также местные жители отмечают, что уже и не помнят, как на самом деле должна выглядеть эта лестница. О причинах разрушения и сроках устранения дефектов пока неизвестно.