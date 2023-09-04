Выпускники студий галереи «Виктория» покажут работы в «Нулевой комнате» в Самаре

Прийти на выставки и посмотреть работы могут все желающие бесплатно. Фото: галерея "Виктория"

В субботу, 9 сентября, в Самаре в центре современной культуры «Нулевой комнате» пройдет открытие выставок выпускников студий галереи «Виктория», которая сейчас находится на реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе «Нулевой комнаты».

Так, свои работы представит самарская школа авангарда «Новые привидения» и студенты школы Оксаны Стоговой «QUADRO». Прийти на выставки и посмотреть работы могут все желающие бесплатно, вход свободный. Открытие состоится в 18:00.

Напомним, галерея «Виктория» закрылась в Самаре в мае 2023 года. В здании, где находится культурное пространство, решили провести реконструкцию. Позднее появились эскизы обновленной галереи.

По проекту центральный вход развернут лицом к Волге. На первом этаже откроют кафе, расширенный книжный магазин, гардероб, детскую комнату. На втором этаже будет находиться постоянная экспозиция. Третий этаж останется пространством для флагманских проектов. А крышу сделают доступной террасой с садом скульптур и видом на Волгу.

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